Сергей Соседов не жаловался на здоровье перед падением с лестницы

По словам собеседника, самочувствие Соседова соответствовало его возрасту. У него фиксировалось привычное для него давление, но серьезных жалоб не было. Иногда критик говорил об усталости, как и многие работающие жители мегаполиса.

Чтобы держать себя в тонусе, Соседов ходил в бассейн и каждое утро делал зарядку, которую ему рекомендовали специалисты. Он также регулярно посещал врачей и следил за здоровьем своей матери, зная, какие препараты ей необходимо принимать.

Мать Соседова, Антонина Петровна, подтвердила: у сына не было проблем с сердцем. Она также отметила, что он внимательно относился к собственному самочувствию и помогал ей с визитами к докторам.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». В отеле он упал с лестницы и ударился головой.

По данным патологоанатомов, причиной смерти стала травма, несовместимая с жизнью, а не оторвавшийся тромб, как предполагалось ранее. Критику было 58 лет.