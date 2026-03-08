Сергей Полунин назвал новорожденную дочь необычным именем

В семье знаменитого танцора Сергея Полунина и фигуристки Елены Ильиных случилось счастливое событие. У супругов родился четвертый ребенок.

Как Сергей Полунин назвал свою дочь

Пара, у которой уже подрастают трое сыновей по имени Мир, Дар и Эра, на этот раз стала родителями девочки. Для дочери они выбрали красивое и уникальное имя — Руна.

Этой новостью звездные родители сразу же поделились с поклонниками, опубликовав трогательное видео. На кадрах Сергей Полунин с нежностью держит новорожденную на руках, а та, в свою очередь, с вниманием и интересом разглядывает мир вокруг.

Что пишут поклонники пары в соцсетях

Поклонники активно поздравляют семью в соцсетях, комментируя не только радостное пополнение, но и оригинальный выбор имени для девочки. В своих сообщениях они желают малышке здоровья, а Елене — скорейшего восстановления после родов.

Напомним, что роман пары начался в 2019 году после того, как Ильиных посетила выступление Полунина и оставила ему благодарственный пост в сети. Артист ответил ей практически моментально, что положило начало их отношениям.

А вам нравится, как Сергей Полунин назвал свою дочь? Делитесь в комментариях!