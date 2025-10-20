Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за разорванный в отеле матрац: "Проснулся весь в перьях"

Известный певец Сергей Пенкин в телеграм-канале рассказал о приключившейся с ним истории. Он дал понять, что не понял, как и что произошло с ним в отеле Новосибирска. Но проснулся он весь в перьях и заплатил за это кругленькую сумму.

Странная история Сергея Пенкина в отеле

Певец Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за разорванный в отеле Новосибирска матрац. Мистика в том, что Пенкин не в курсе, как он это сделал. Но в жизни ведь всегда есть место чуду.

"Проснулся весь в перьях в отеле Новосибирска", — сообщил Сергей Пенкин в телеграм-канале.

Он рассказал, что очень устал после многочисленных переездов и концертов. Пенкин уснул так крепко, что не заметил, как порвал дорогой матрац. Перья из него моментально вырвались наружу.