Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за разорванный в отеле матрац: "Проснулся весь в перьях"

Сергей Пенкин. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за разорванный в отеле матрац

Известный певец Сергей Пенкин в телеграм-канале рассказал о приключившейся с ним истории. Он дал понять, что не понял, как и что произошло с ним в отеле Новосибирска. Но проснулся он весь в перьях и заплатил за это кругленькую сумму.

Странная история Сергея Пенкина в отеле

Певец Сергей Пенкин заплатил 350 тысяч рублей за разорванный в отеле Новосибирска матрац. Мистика в том, что Пенкин не в курсе, как он это сделал. Но в жизни ведь всегда есть место чуду.

"Проснулся весь в перьях в отеле Новосибирска", — сообщил Сергей Пенкин в телеграм-канале.

Он рассказал, что очень устал после многочисленных переездов и концертов. Пенкин уснул так крепко, что не заметил, как порвал дорогой матрац. Перья из него моментально вырвались наружу.

Сергей Пенкин показал, как выглядел после пробуждения. Фото: соцсети Сергея Пенкина

"За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер. Уже утром, после бессонной ночи, я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб — 350 000 рублей!" — добавил Сергей Пенкин.

Подписчики Сергея Пенкина тут же заявили, что ему попался некачественный матрац. Они начали давать советы певцу, как ему стоило поступить в этой ситуации. По их мнению, это отель должен заплатить Пенкину за еще одну бессонную ночь!

Так выглядела комната Пенкина в отеле. Фото: соцсети Сергея Пенкина

Где сейчас Сергей Пенкин

10 февраля будущего года Сергей Пенкин отметит свое 65-летие. Певец много гастролирует и выступает на концертах у своих друзей по приглашению. От посещения светских мероприятий он воздерживается и редко дает интервью.

