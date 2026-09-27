Сергей Пенкин назвал главную ошибку Сергея Соседова: «Очень обидно»

В эксклюзивном интервью «МК» Сергей Пенкин назвал Сергея Соседова одним из лучших музыкальных критиков России и признался, что ему очень обидно за то, что тот не успел сделать при жизни.

Пенкин отметил, что Соседов всегда говорил четко и по делу, а его высказывания отличались грамотностью и конкретностью. По словам артиста, таких профессионалов в музыкальной журналистике больше нет.

«Я считаю, что таких профессионалов и музыкальных критиков, как Сергей Соседов, наверное, редко когда-то еще увижу. Он настолько четко, все правильно говорил — по каждому контексту, по которому высказывался. Он просто умнейший человек», — сказал Пенкин.

Главной ошибкой Соседова Пенкин считает то, что тот не оставил после себя учеников. По мнению певца, критику следовало открыть частную школу или заняться преподаванием — это и финансово поддержало бы его, и позволило бы передать знания новому поколению журналистов.

«Мне очень обидно и жалко, что он после себя не оставил учеников. Ему надо было преподавать. Просто взять частную школу и преподавать. Первое — финансово это бы его поддержало. И второе — он оставил бы после себя учеников, настоящих критиков. То, что он говорил, не каждый журналист скажет. Настолько грамотно, настолько правильно и конкретно!» — заключил Пенкин.

Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри, куда приехал в качестве главы жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». По данным патологоанатомов, причиной смерти стала травма, несовместимая с жизнью, после падения с лестницы в отеле. Соседов был известен как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6, постоянный член жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а также автор ток-шоу «За гранью».