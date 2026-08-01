Сергей Лазарев купил квартиру в Майами за миллион долларов

Сергей Лазарев сделал серьезное капиталовложение — певец стал владельцем квартиры в одном из самых престижных районов Флориды. Апартаменты в элитном комплексе The Floridian Condo на побережье Майами‑Бич обошлись артисту чуть больше чем в миллион долларов — с учетом комиссий и сопутствующих услуг.

Жилье площадью 106,6 м² расположилось на 10‑м этаже и включает две спальни, две ванные комнаты, объединенную гостиную с кухней, а также балкон с живописным видом на залив Бискейн. Инфраструктура комплекса под стать статусу: в распоряжении жильцов — бассейн, тренажерный зал, охраняемая территория, парковка, выход к набережной и даже собственные причалы для яхт. Продавцами выступили Вики и Кейт Джорданы.

Сделку закрыли в марте 2026 года. Покупку проводили через агентство недвижимости и брокера Александра Бароева — он давно знаком с Лазаревым. Его компания специализируется в том числе на сделках с недвижимостью за криптовалюту.

При этом личное присутствие Сергея Лазарева на подписании документов не требовалось: оформить сделку можно удаленно — по доверенности или с помощью электронной подписи. Александр Бароев подтвердил факт сделки, тогда как сам артист и его пресс‑атташе от комментариев воздержались.

Интерес к флоридской недвижимости у Лазарева появился не вчера. Еще несколько лет назад, во времена романа с Лерой Кудрявцевой, пара нередко отдыхала в Майами, встречала там Новый год, и СМИ не раз писали, что звезды присматриваются к местным квартирам. Впрочем, по неофициальной версии, у артиста могли быть и другие мотивы присмотреться к этому региону: дом знаменитого футболиста Месси находится всего в часе езды — а учитывая, что у Сергея есть «брат‑близнец» Месси, такая локация выглядит особенно символичной.

Так или иначе, покупка в The Floridian Condo — это не просто инвестиция, а возможность сочетать комфорт, статус и любимые места для отдыха, где каждый элемент инфраструктуры продуман до мелочей.

По материалам Mash