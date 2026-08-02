Сергей Глушко признался, что скучает по стриптизу и реву толпы

Артист признался, что ему не хватает энергии и подзарядки, которую давали выступления перед публикой.

По словам Глушко, в мир эротического танца он попал совершенно случайно. Однажды ему вручили визитку шоу-программы для женщин, и через некоторое время он решил воспользоваться предложением.

«Мне стало скучно делать дефиле, и я вдруг вспоминаю про эту визитку. Рассуждаю, что люди специально платят деньги, тратят время, записываются на курсы, а меня просто пригласили — значит, я сейчас пойду и меня бесплатно научат», — поделился артист.

Никакого стеснения или неловкости он не ощущал. Наоборот, со временем Глушко понял, что находится на своем месте. Он подчеркнул, что пришел в эту профессию не ради денег, и именно это, по его мнению, сделало его уникальным.

«Мне сейчас полтос, я оглядываюсь, а где те огромные ребята-красавцы, которые должны наступать мне на пятки? Они выступают, но где яркие имена? Чем я такой особенный? А тем, что пришел в этот бизнес не из-за денег», — признался супруг Наташи Королевой.

Артист также признался, что после завершения карьеры стриптизера остро ощутил нехватку энергии от публики. По его словам, его номера вводили зрителей в состояние, близкое к трансу, и ему невероятно нравилось экспериментировать с этим эффектом.

«Я понимал, что занял некую специфическую нишу, но когда этого вдруг не стало, а замены в виде театральной сцены еще не было, наступила дофаминовая яма. Мне этого не хватало, я физически ощущал, что меня лишили подзарядки», — поделился Глушко.

Интересно, что сценическое имя Тарзан артисту придумали зрители. При каждом его появлении зал неизменно скандировал это имя.

Сергей Глушко и Наташа Королева состоят в браке с 2003 года. Певица недавно рассказывала о секрете их крепкого союза: по ее словам, их профессии подразумевают нечастые встречи, что позволяет скучать друг по другу, плюс в их паре царит открытость и умение прислушиваться к мнению партнера.

Также Королева поделилась, что ее муж в последнее время увлекся живописью, и она считает себя его музой — он пишет ее потрясающие портреты.

В 2021 году Королева шокировала публику признанием о том, что отдала свою яйцеклетку другу-миллиардеру. После недавней смерти владельца OnlyFans Леонида Радвинского эта история вновь обсуждается в прессе, однако Королева и Глушко хранят молчание по этому поводу. Сейчас Тарзан продолжает заниматься творчеством и поддерживает супругу в ее музыкальной карьере.