Сергей Безруков оплатил обучение своим студентам во ВГИКе за 4 года

Артист взял на себя расходы на обучение студентов, которые занимались на его курсе во ВГИКе. Об этом в беседе с журналистами рассказал актер Анатолий Кот, чья дочь также проходила обучение у Безрукова.

По словам Кота, Безруков объяснил свое решение просто: он сам в свое время получал образование бесплатно и считает, что его ученики должны иметь такую же возможность. Актер оплатил четыре года обучения своим студентам.

«Я учился в свое время бесплатно. И все мои ученики будут тоже учиться бесплатно!» — приводит слова Безрукова Анатолий Кот.

Сергей Безруков является одним из самых известных и востребованных актеров России. Он известен по ролям в фильмах «Брат-2», «Бригада», «Есенин» и многим другим. Помимо актерской деятельности, Безруков занимается педагогикой — он руководит мастерской во ВГИКе и Московском губернском театре.

Артист неоднократно подчеркивал, что считает важным поддерживать молодое поколение и передавать свой опыт.

Решение Безрукова вызвало положительную реакцию в профессиональном сообществе и среди студентов. Многие отметили, что поступок актера демонстрирует его приверженность принципам доступного образования и заботу о будущем театрального искусства.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков также активно участвует в социальных проектах и поддерживает молодых артистов, организуя мастер-классы и творческие встречи.