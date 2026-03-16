Сергей Аморалов из "Отпетых мошенников" впервые после смерти жены вышел на сцену

Сергей Аморалов, известный широкой публике как участник культовой группы "Отпетые мошенники", недавно появился на публике — и это событие не осталось незамеченным. Его выход в свет особенно значим на фоне тяжелой утраты: не так давно музыкант пережил смерть супруги.

Возвращение на сцену

Сергей Аморалов принял участие в масштабном концерте "Диско Хит 90‑х", который прошел в Кремлевском дворце. Как сообщает MK.RU , мероприятие собрало множество звезд той эпохи и их поклонников — атмосфера была наполнена ностальгией и энергией легендарных хитов.

Для Аморалова этот выход на сцену стал своего рода эмоциональным рубежом. Несмотря на душевную боль, музыкант нашел в себе силы выйти к зрителям — тем, кто на протяжении многих лет поддерживал его творчество.

Как держался Сергей Аморалов

По наблюдениям очевидцев, в этот вечер Сергей Аморалов держался сдержанно и старался минимизировать контакты с посторонними. Он не давал интервью, избегал лишних разговоров за кулисами и сосредоточился исключительно на выступлении.

Однако со сцены артист был открыт и искренен. В своей короткой речи он пожелал зрителям любви — простого, но такого важного чувства, которое, вероятно, сейчас особенно дорого и ему самому.

Этот контраст — замкнутость за кулисами и теплое обращение к залу — не остался незамеченным. Многие поклонники отметили, что даже в таком состоянии Аморалов сумел передать публике частицу душевного тепла.