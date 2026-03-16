Сергей Аморалов из "Отпетых мошенников" впервые после смерти жены вышел на сцену

Сергей Аморалов, известный широкой публике как участник культовой группы "Отпетые мошенники", недавно появился на публике — и это событие не осталось незамеченным. Его выход в свет особенно значим на фоне тяжелой утраты: не так давно музыкант пережил смерть супруги.
Возвращение на сцену
Сергей Аморалов принял участие в масштабном концерте "Диско Хит 90‑х", который прошел в Кремлевском дворце. Как сообщает
Для Аморалова этот выход на сцену стал своего рода эмоциональным рубежом. Несмотря на душевную боль, музыкант нашел в себе силы выйти к зрителям — тем, кто на протяжении многих лет поддерживал его творчество.
Как держался Сергей Аморалов
По наблюдениям очевидцев, в этот вечер Сергей Аморалов держался сдержанно и старался минимизировать контакты с посторонними. Он не давал интервью, избегал лишних разговоров за кулисами и сосредоточился исключительно на выступлении.
Однако со сцены артист был открыт и искренен. В своей короткой речи он пожелал зрителям любви — простого, но такого важного чувства, которое, вероятно, сейчас особенно дорого и ему самому.
Этот контраст — замкнутость за кулисами и теплое обращение к залу — не остался незамеченным. Многие поклонники отметили, что даже в таком состоянии Аморалов сумел передать публике частицу душевного тепла.
Сергей Аморалов и Мария Эдельвейс. Фото: Евгения Гусева / КП
Что это значит для артиста
Участие в концерте можно расценивать как первый шаг к возвращению к активной творческой жизни. Музыка всегда была для Аморалова не просто профессией, а способом общения с миром — и в трудный момент он вновь обратился к этому языку.
Пока рано говорить о новых проектах или гастрольном графике, но сам факт появления на сцене дает надежду: несмотря на личную трагедию, артист не намерен уходить из поля зрения поклонников.
44-летней жене Сергея Амаролова Марии Эдельвейс не стало 1 марта. Она скоропостижно скончалась из-за болезни почек. Аморалов и Эдельвейс прожили в браке двадцать лет.
А вы как думаете, почему Сергей Аморалов решил выйти на сцену на фоне тяжелой потери? Ответьте в комментариях.