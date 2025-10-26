Сенчукова — о 35-летнем браке с Рыбиным: "Он старше меня, многому научил"

История любви певицы Натальи Сенчуковой и музыканта Виктора Рыбина началась непросто. Они встретились в 1990 году, когда Рыбин был женатым мужчиной. Ко всему прочему, у него уже была дочка.

Что связывало Сенчукову и Рыбина

Но наличие семьи у Виктора не помешала ему испытать сильное чувство к Сенчуковой. Даже ответственность перед ребенком не стала преградой для романа с другой.

Наталья по-началу хотела разорвать отношения с Рыбиным, но так и не смогла этого сделать. Прошли месяцы испытаний, сомнений и внутренних конфликтов, пока они наконец не приняли решение быть вместе.

Сейчас, спустя 35 лет совместной жизни, супруги считают главным секретом своего успеха уважение и доверие друг к другу. Наталья отмечает, что Виктор поддерживает ее в творческом плане, но дома прислушивается к ее мнению.

"Виктор шутит, что он подкаблучник, но в хорошем смысле. Он старше меня, многому научил, стал продюсером и наставником. В творчестве я слушаю его, а вот в быту он никогда не спорит со мной — зачем?" - отметила Сенчукова.

Сам Виктор подчеркивает, что семейные проблемы решаются легко благодаря общему желанию договориться и двигаться вперед вместе. Таким образом, простая истина о том, что настоящее счастье рождается из взаимоуважения и умения идти навстречу друг другу, нашла подтверждение в истории двух известных артистов.

Что известно о сыне Сенчуковой

От Рыбина у певицы есть взрослый сын Василий. Однако он, в отличие от родителей, не смог сохранить семью. Не так давно молодой человек женился, а затем спешно развелся. Наталья поддержала решение сына, не став настаивать на том, чтобы он попытался сохранить брак. Сенчукова уверена, что ее сына с женой связывала какая-то детская привязанность. Однако в браке с Дарьей Василий жаловался на то, что он стал тревожным, нервным и лишился сна.

После развода с женой Рыбин перестал скрывать отношения с новой девушкой, которая ему очень нравится. По словам Василия, в какой-то момент он стыдился того, что стал влюбляться в другую, но справиться со своими чувствами сын Сенчуковой не смог.

