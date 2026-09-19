Семья уехавшего в США Андрея Бурковского заработала в России 300 млн за год

Пока одни следят за творческими путями артистов, другие присматриваются к тому, что остается «за кулисами» — к семейным бизнесам и финансовым итогам. История семьи актера Андрея Бурковского, который больше четырех лет живет в США, как раз такой случай: оказалось, что за громкими заголовками о переезде скрывается вполне масштабная предпринимательская активность в российских регионах.

Семья актера Андрея Бурковского продолжает активно развивать бизнес в России — и финансовые итоги выглядят внушительно. Как сообщается, отец артиста, Владимир Бурковский, совместно с Анжеликой Мироновой управляет несколькими ресторанными проектами в Новосибирске и Томске.

В портфель входят ресторан «Креп», где делают ставку на авангардную сибирскую кухню, гастрономический театр PuppenHaus, а также направление ресторанной доставки. Совокупная выручка этих компаний за прошлый год достигла примерно 207 миллионов рублей.

Отдельный и еще более крупный сегмент — сеть «Сибирские блины» в Томске, насчитывающая порядка 20 точек. Согласно данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2025 год составила 351 миллион рублей. При этом Владимиру Бурковскому принадлежит 25 % бизнеса — то есть доля семьи в этом проекте остается значимой.

При этом сам Андрей Бурковский по-прежнему имеет действующее ИП в России. Оно зарегистрировано в сфере художественного творчества и исполнительских искусств, что формально сохраняет его связь с отечественной профессиональной средой.

Такая картина показывает, как семейный бизнес может существовать параллельно с индивидуальной карьерой: пока артист строит карьеру в другой стране, его близкие продолжают развивать проекты на родине, демонстрируя устойчивые финансовые результаты.

Напомним, недавно Андрея Бурковского отчитала Ксения Собчак. Ей не понравилось, как он отозвался о ней и ее муже Константине Богомолове в интервью. Ксения осталась недовольна, что Бурковский не упомянул, как ужинал с ней и Богомоловым в Италии. А вместо этого рассказал, что при встрече они просто поздоровались.

По материалам SHOT