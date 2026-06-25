Семья Кожевниковой прожила в особняке 12 лет и забрала с собой даже сантехнику

Семья прожила в этом доме с 2007 по 2019 год. Изначально Васильев снимал особняк с деловым партнером, а позже перевез туда жену и детей. Ежемесячная аренда обходилась в 10 тысяч долларов.

Когда пришло время освобождать жилье, арендаторы проявили чудеса изобретательности: они заменили бытовую технику хозяина на свою, а затем благополучно вывезли и ее. Кроме того, из дома исчезли плита, душевые кабины, унитазы и все лампочки.

Корень раздора — 375 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей). В 2014 году владелец дома Виктор Лепницкий загорелся идеей купить недвижимость в Испании. Тогда Васильев предложил схему: он платит за проживание авансом, но оформляет долговую расписку на $375 тысяч. Лепницкий согласился, не подозревая о последствиях — Васильев занял дом еще на пять лет.

Позже супруг Кожевниковой пошел в суд, где заявил, что расписка — не арендный платеж, а заем, а в усадьбе он якобы жил бесплатно, пока Лепницкий должен ему деньги. Суд встал на сторону Васильева. По данным Mash, чтобы выселить семью, пришлось вызывать участкового.

Пока разгорался скандал, сама Мария Кожевникова радовала поклонников редкими семейными кадрами. Актриса выложила фото, где позирует со всеми четырьмя сыновьями. Старшему, Ивану, уже 12 лет, Максиму — 11, Василию — 8, а самому младшему, Александру, всего 2 года. На снимке компанию звездной семье составил коллега по сериалу «Универ» Виталий Гогунский, который не удержался и показал забавную рожицу.

Кожевникова известна тем, что старается не афишировать личную жизнь. С Евгением Васильевым они не расписаны официально, но вместе воспитывают четверых сыновей. Актриса продолжает сниматься в кино и совмещает карьеру с материнством.