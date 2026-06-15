Семенович отложила свадьбу и ждет предложения от бизнесмена с доходом от 500 тысяч

Семенович призналась, что они с Денисом вообще не обсуждают тему свадьбы. Она считает, что давить на партнера не нужно — инициатива должна исходить от него.

«У нас таких разговоров нет. На самом деле давить ни на кого не надо: мужчина должен сам на это решиться. Поэтому я ему не говорю о том, когда у нас будет свадьба. Я уверена, что он все понимает. Он и первый раз, я знаю, долго решался на предложение. Мужчины разные: кто-то сразу решается, кто-то ждет, выжидает...», — пояснила артистка.

Певица также с иронией заметила, что брак для нее — не принципиальный момент, и она чувствует себя комфортно и в статусе невесты.

«Я вообще ничего не жду и живу своей жизнью. Честно, я очень спокойно отношусь к браку. Для меня это совершенно не принципиальный момент. Я обеспеченная невеста, мне есть что терять (смеется). Я могла миллион раз выйти замуж, мне много раз делали предложение руки и сердца...», — поделилась Анна.

На вопрос, не боится ли она, что чувства со временем угаснут, Семенович ответила с присущим ей юмором.

«Наоборот, хорошо. Притухнут чувства — значит, разойдемся. Будем искать того, с кем будут новые чувства. Знаете, жизнь такая...», — заявила певица.

В том же интервью звезда призналась, что может строить отношения исключительно с состоятельным мужчиной. По ее словам, избранник должен зарабатывать не менее полумиллиона рублей в месяц.

«Бизнесменом! Нужно уметь генерировать деньги!» — объяснила Семенович, добавив, что нынешний возлюбленный Денис полностью соответствует этим критериям. Она также отметила, что Денис не ревнует ее к многочисленным поклонникам, знает о ее верности и полностью поддерживает.

Анна Семенович — российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, бывшая фигуристка. Денис Шреер — бизнесмен, бывший муж модели Анастасии Шреер. Пара вместе с 2021 года. Ранее сообщалось, что Денис наконец оформил развод с предыдущей супругой, однако официального предложения Анне пока не сделал. Сама Семенович в прошлом году заявляла, что ее новый брак, если он состоится, будет «зрелым и осознанным».