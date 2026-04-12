Семь часов работы: Филипп Киркоров подарил дочери Ани Лорак кулич за 100 тысяч рублей

Пасхальные традиции нередко сопровождаются обменом угощений, но в мире шоу‑бизнеса даже этот обычай может приобрести поистине роскошный масштаб. Филипп Киркоров решил не ограничиваться обычными куличами и выбрал для близких эксклюзивный десерт от известного шеф‑повара.

Эксклюзивный десерт: семь часов кропотливой работы

Филипп Киркоров приобрел куличи от шеф‑повара Дениса Симачева — каждое изделие обходится в 100 тысяч рублей. Такое пасхальное угощение мастера‑кондитеры создают на протяжении семи часов.

Денис уже не первый год удивляет публику оригинальными куличами, которые неизменно вызывают оживленные обсуждения. Нынешнее творение особенно примечательно:

украшено хрустальной карамелью с золотым напылением;

состоит из 53 отдельных элементов.

Подарок для близких: Киркоров делится праздничным настроением

Поп‑король с радостью вручил изысканный кулич Ане Лорак и ее дочери Софии.