Семь часов работы: Филипп Киркоров подарил дочери Ани Лорак кулич за 100 тысяч рублей

Пасхальные традиции нередко сопровождаются обменом угощений, но в мире шоу‑бизнеса даже этот обычай может приобрести поистине роскошный масштаб. Филипп Киркоров решил не ограничиваться обычными куличами и выбрал для близких эксклюзивный десерт от известного шеф‑повара.
Эксклюзивный десерт: семь часов кропотливой работы
Филипп Киркоров приобрел куличи от шеф‑повара Дениса Симачева — каждое изделие обходится в 100 тысяч рублей. Такое пасхальное угощение мастера‑кондитеры создают на протяжении семи часов.
Денис уже не первый год удивляет публику оригинальными куличами, которые неизменно вызывают оживленные обсуждения. Нынешнее творение особенно примечательно:
- украшено хрустальной карамелью с золотым напылением;
- состоит из 53 отдельных элементов.
Подарок для близких: Киркоров делится праздничным настроением
Поп‑король с радостью вручил изысканный кулич Ане Лорак и ее дочери Софии.
"Встретился со своей любимой Каролиной. Ее семье и своей любимой крестнице хочу преподнести вот такой вот красивый кулич. От Дениса Симачева. Маэстро сделал это за семь часов работы!" — поделился Филипп в личном блоге.
Филипп Киркоров и тот самый пасхальный кулич. Фото: соцсети
Артист, известный хитом "Цвет настроения синий", также порадовал пасхальными угощениями Игоря Крутого и Игоря Николаева. Этих музыкантов он назвал своими ближайшими и любимыми друзьями. Киркоров подчеркнул, что подобных куличей изготовлено совсем немного, а внутри каждого десерта ждет сюрприз.
Рост цены: от 20 тысяч до 100 тысяч рублей
Изначально стоимость такого кулича составляла 20 тысяч рублей, но со временем ценник существенно вырос. Шеф‑повар Денис Симачев прокомментировал изменение цены с долей юмора. Он намекнул, что кулич подорожал с того момента, как к нему проявил интерес Филипп Киркоров.
"Простите меня, православные. Долго объяснять. 100 000 руб", — написал Симачев в личном блоге.
