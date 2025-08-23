Села на корточки, обняла сына: вдова утонувшего Бутусова простилась с ним в театре — горюет по мужу

В Москве прошло прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым. Он трагически погиб на отдыхе в Болгарии. Бутусов утонул во время купания в Черном море. Сначала с ним простились в Софии. А затем урну с прахом постановщика привезли в Россию.

Прощание с Бутусовым

В театр на гражданскую панихиду пришла и вдова Юрия Бутусова. Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, Мария вышла на сцену только в завершении траурного мероприятия. Все это время, пока коллеги вспоминали ее мужа, вдова режиссера сидела во втором ряду, сдерживая скорбные слезы.

На сцене Мария появилась с маленьким сыном. Вдова Бутусова присела на корточки и обняла ребенка. Возможно, тот даже не понимал, что происходит вокруг.