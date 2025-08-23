Села на корточки, обняла сына: вдова утонувшего Бутусова простилась с ним в театре — горюет по мужу

В Москве прошло прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым. Он трагически погиб на отдыхе в Болгарии. Бутусов утонул во время купания в Черном море. Сначала с ним простились в Софии. А затем урну с прахом постановщика привезли в Россию.
Прощание с Бутусовым
В театр на гражданскую панихиду пришла и вдова Юрия Бутусова. Как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, Мария вышла на сцену только в завершении траурного мероприятия. Все это время, пока коллеги вспоминали ее мужа, вдова режиссера сидела во втором ряду, сдерживая скорбные слезы.
На сцене Мария появилась с маленьким сыном. Вдова Бутусова присела на корточки и обняла ребенка. Возможно, тот даже не понимал, что происходит вокруг.
Вдова Юрия Бутусова поднялась на сцену вместе с сыном. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Жена Юрия Бутусова дважды подходила к урне с прахом покойного мужа. Она на какие-то доли секунд поклонилась ему, словно прощаясь навсегда. Далее в зале прозвучали аплодисменты. А когда все стихло, то свет в театре погасили.
Слова Урсуляк
Александра Урсуляк, одна из немногих коллег Юрия Бутусова дала понять, что все случившееся она восприняла особенно тяжело. Актриса надеялась, что их встреча состоится при других обстоятельствах. В последний раз режиссера Урсуляк видела год назад, когда приезжала в Узбекистан.
"Но сейчас для меня мало, что изменилось. Я общаюсь с ним также, как и прежде. Мы постоянно в диалоге. Он во мне живет как некая совесть. И эту совесть надо беречь. Он мощно живет и существует в наших сердцах и душах", - заверила она.
