Секретный архив раскрыт: Юрий Стоянов впервые показал детские фото - не узнать

Юрий Стоянов, известный всем как один из создателей легендарной «Городка», сделал необычный подарок своим поклонникам. В новом музыкальном клипе к фильму «Родительский дом» он не только спел дуэтом, но и показал свои настоящие детские фотографии из семейного архива.
Для фанатов актера, привыкших видеть его в комических ролях, это стало настоящим откровением.
Клип стал дебютом для необычного творческого союза. Народный артист России Юрий Стоянов записал песню вместе с Виталием Карпановым, лидером популярной белорусской группы «Дрозды». Это стало сюрпризом для многих, так как Стоянов не так часто выступает в роли певца.
Главной изюминкой клипа стали кадры, где артисты делятся личными историями. Именно для этого Юрий Стоянов специально привез на съемки, которые проходили в белорусской деревне, свои настоящие детские фотографии.
Эти кадры, никогда раньше не публиковавшиеся, добавили видео особую теплоту и искренность. По сюжету клипа, артисты просто разговаривают, вспоминая свое детство и родительский дом. Виталий Карпанов позже признался, что сильно волновался перед работой с таким мэтром, но Стоянов помог ему настроиться на нужную волну.
Клип к фильму «Родительский дом» выйдет на широкие экраны уже этой весной. По сюжету стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в родную деревню, чтобы продать старый дом бабушки. Ее планы рушатся, когда она сталкивается с упрямым сыроваром-фермером Мишей (Роман Курцын). Сначала — сплошные споры и неловкие ситуации, но постепенно за шутками и сарказмом пробивается настоящее чувство.
Роли в фильме исполнили Полина Максимова, Роман Курцын, Филипп Рейнхардт, Виталий Карпанов, Ева Смирнова и другие.