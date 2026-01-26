Секретный архив раскрыт: Юрий Стоянов впервые показал детские фото - не узнать

Юрий Стоянов, известный всем как один из создателей легендарной «Городка», сделал необычный подарок своим поклонникам. В новом музыкальном клипе к фильму «Родительский дом» он не только спел дуэтом, но и показал свои настоящие детские фотографии из семейного архива.

Для фанатов актера, привыкших видеть его в комических ролях, это стало настоящим откровением.