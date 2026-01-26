Секретный архив раскрыт: Юрий Стоянов впервые показал детские фото - не узнать

Актер Юрий Стоянов. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Юрий Стоянов приоткрыл завесу тайны над своим детством. Для съемок нового музыкального видео артист специально привез семейные альбомы.

Юрий Стоянов, известный всем как один из создателей легендарной «Городка», сделал необычный подарок своим поклонникам. В новом музыкальном клипе к фильму «Родительский дом» он не только спел дуэтом, но и показал свои настоящие детские фотографии из семейного архива.

Для фанатов актера, привыкших видеть его в комических ролях, это стало настоящим откровением.

Юрий Стоянов в детстве. Фото: личный архив

Клип стал дебютом для необычного творческого союза. Народный артист России Юрий Стоянов записал песню вместе с Виталием Карпановым, лидером популярной белорусской группы «Дрозды». Это стало сюрпризом для многих, так как Стоянов не так часто выступает в роли певца.

Главной изюминкой клипа стали кадры, где артисты делятся личными историями. Именно для этого Юрий Стоянов специально привез на съемки, которые проходили в белорусской деревне, свои настоящие детские фотографии.

Юрий Стоянов в детстве. Фото: личный архив

Эти кадры, никогда раньше не публиковавшиеся, добавили видео особую теплоту и искренность. По сюжету клипа, артисты просто разговаривают, вспоминая свое детство и родительский дом. Виталий Карпанов позже признался, что сильно волновался перед работой с таким мэтром, но Стоянов помог ему настроиться на нужную волну.

Клип к фильму «Родительский дом» выйдет на широкие экраны уже этой весной. По сюжету стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в родную деревню, чтобы продать старый дом бабушки. Ее планы рушатся, когда она сталкивается с упрямым сыроваром-фермером Мишей (Роман Курцын). Сначала — сплошные споры и неловкие ситуации, но постепенно за шутками и сарказмом пробивается настоящее чувство.

Роли в фильме исполнили Полина Максимова, Роман Курцын, Филипп Рейнхардт, Виталий Карпанов, Ева Смирнова и другие.

