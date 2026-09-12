«Сегодня это случилось»: у Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук родился ребенок

Сенсационная новость прогремела в эфире шоу «Кстати»: Гарик Харламов во второй раз стал отцом. Приятную весть зрителям сообщили Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов — они же объяснили отсутствие самого Гарика на съемках.

«Сегодня это случилось. Гарика нет, и на это есть уважительная причина. Наш Гарик прямо в это мгновение во второй раз становится папой», — объявил Азамат, поделившись с аудиторией самым важным событием дня.

Малыш появился на свет у Гарика и его супруги Екатерины Ковальчук. Пока пара не раскрывает ни пол ребенка, ни каких-либо других данных о нем. Поклонники уже засыпают Харламова и Ковальчук поздравлениями, желая малышу здоровья, а родителям — счастья и спокойствия в этот особенный период.

Для Гарика это второй ребенок: у артиста уже есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус. Теперь в его жизни открылась новая глава. Напомним, еще недавно Харламов отрицал, что готовится вновь стать отцом. Ковальчук тщательно скрывала свою беременность от посторонних глаз.

45-летний Гарик Харламов и 33-летняя Катерина Ковальчук поженились в 2024 году. Официально они расписались 6 июня, а пышное торжество устроили чуть позже — 7 августа.

На августовском празднике в Agalarov Estate (загородный комплекс в Подмосковье) среди гостей были коллеги Гарика по юмору: Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие. Церемонию в шутливой манере провел Сергей Бурунов. Кстати, для Екатерины это первый брак, а для Гарика — третий.

Пара познакомилась на съемках сериала «Гусар» в 2021 году. В феврале 2024-го они временно расставались, но уже в апреле снова были вместе, а вскоре объявили о помолвке.