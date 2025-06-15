Седовласая Гузеева с белыми бровями оправдалась за внешность: "Парик удачный"

Лариса Гузеева удивила поклонников сменой имиджа. Результаты своего преображения ведущая программы "Давай поженимся" показала в микроблоге.

Пользователи Сети едва узнали 66-летнюю звезду ТВ. Она показалась в своей гримерной в седовласом парике. Гузеева также высветлила брови. Они стали белыми. Такой бесцветной актрису-брюнетку поклонники видят не часто. Сама Лариса утверждала, что у нее светлые волосы и брови. Такова ее природа. Но ради яркости она всю жизнь красилась.

Вот только реакция фанатов была спорной. Многим внешность Гузеевой не понравилась. Поэтому такой натуральный образ она решила оставить только для сцены.