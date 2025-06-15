Седовласая Гузеева с белыми бровями оправдалась за внешность: "Парик удачный"
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press
Лариса Гузеева: «Все-таки основная моя профессия — артистка театра и кино»
Лариса Гузеева удивила поклонников сменой имиджа. Результаты своего преображения ведущая программы "Давай поженимся" показала в микроблоге.
Пользователи Сети едва узнали 66-летнюю звезду ТВ. Она показалась в своей гримерной в седовласом парике. Гузеева также высветлила брови. Они стали белыми. Такой бесцветной актрису-брюнетку поклонники видят не часто. Сама Лариса утверждала, что у нее светлые волосы и брови. Такова ее природа. Но ради яркости она всю жизнь красилась.
Вот только реакция фанатов была спорной. Многим внешность Гузеевой не понравилась. Поэтому такой натуральный образ она решила оставить только для сцены.
"Здрасьте всем! Ну, я не буду расшифровывать и объяснять. Все это точно не для программы ’Давай поженимся!’. Все-таки основная моя профессия — артистка театра и кино, поэтому надо возвращаться, кто на что учился. По-моему, парик удачный. Всем хорошего дня! Потом расскажу, что и для чего", - приводит Starhit слова Гузеевой.
Лариса Гузеева в седовласом парике и с белыми бровями. Фото: соцсети, кадр из видео, скриншот
Лариса намекнула, что пошла на перемены ради какого-то проекта или спектакля. Не так давно актриса высветлила передние пряди у лица. А выбеленные брови и вовсе добавили актрисе возраста. Гузеева нашла, что ответит хейтерам. Когда те раскритиковали ее натуральную внешность. Актриса заявила, что выглядела бы так всегда. Если бы не красила в черный цвет волосы и брови.