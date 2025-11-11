Седокова заговорила о романе с футболистом 'Спартака': "Это когда тебя уносит, потом приносит"

Скандал Седоковой с футболистом Нгамале

Имени своего избранника она не назвала. Но очевидно, что он футболист и играет за 'Спартак'. Не исключено, что заставить Анну признаться в романе со спортсменом заставило пикантное обстоятельство. Певица угодила в скандал с изменой футболиста 'Динамо' Нгамале.

Его девушка, теперь уже бывшая, Ника Черемисинова выяснила, что футболист вел двойную игру, ухаживая сразу за несколькими девушками. В числе тех, с кем он состоял в переписке, была и некая певица. Ника не стала называть ее имени. Она лишь сообщила, что звезда поддержала ее.

Анна Седокова недавно рассказывала, что ей писал некий спортсмен, 'максимально женатый'. Певица в соцсети открестилась от романа с футболистом.

Но при этом Седокова с недавних пор перестала скрывать, что получает роскошные букеты от таинственного богатого ухажера и стала чаще посещать футбольные матчи.

Скоро исполнится год со дня трагического события в жизни Седоковой. В день рождения певицы свел счеты с жизнью ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма. После его гибели Седокова пережила травлю в Сети, организованную друзьями Яниса и его семьей.

