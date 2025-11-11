Седокова заговорила о романе с футболистом 'Спартака': "Это когда тебя уносит, потом приносит"

Певица Анна Седокова намекнула, что вновь не одинока. Прошло меньше года после гибели ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. И вот в сети Седоковой вновь попал спортсмен, на этот раз футболист.
С кем встречается Анна Седокова
Анна Седокова дала понять, что влюблена и счастлива. В личном блоге она разместила фото, на котором запечатлена в носках с символикой футбольного клуба 'Спартак'. Рядом с Анной стоят корзины красных роз.
"В любви никогда ничего не четко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И все равно, сколько тебе лет — 18 или 66", — написала под снимком Анна Седокова.
Анна Седокова в мерче 'Спартака'. Фото: соцсети Анны Седоковой
Скандал Седоковой с футболистом Нгамале
Имени своего избранника она не назвала. Но очевидно, что он футболист и играет за 'Спартак'. Не исключено, что заставить Анну признаться в романе со спортсменом заставило пикантное обстоятельство. Певица угодила в скандал с изменой футболиста 'Динамо' Нгамале.
Его девушка, теперь уже бывшая, Ника Черемисинова выяснила, что футболист вел двойную игру, ухаживая сразу за несколькими девушками. В числе тех, с кем он состоял в переписке, была и некая певица. Ника не стала называть ее имени. Она лишь сообщила, что звезда поддержала ее.
Анна Седокова недавно рассказывала, что ей писал некий спортсмен, 'максимально женатый'. Певица в соцсети открестилась от романа с футболистом.
Но при этом Седокова с недавних пор перестала скрывать, что получает роскошные букеты от таинственного богатого ухажера и стала чаще посещать футбольные матчи.
Скоро исполнится год со дня трагического события в жизни Седоковой. В день рождения певицы свел счеты с жизнью ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма. После его гибели Седокова пережила травлю в Сети, организованную друзьями Яниса и его семьей.
А как вы относитесь к любвеобильности Анны Седоковой? Ответьте в комментариях.
Читайте также: