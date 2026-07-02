Седокова вспомнила о побоях мужа в день выхода нового трека: «Каков прогрев»

Анна Седокова рассказала о жестоком обращении со стороны экс-супруга, и многие поклонники посчитали это частью пиар-кампании перед премьерой.

Сегодня ночью Седокова выпускает новую песню. В соцсетях она анонсировала релиз:

«Сегодня ночью, несмотря на все преграды мира, выходит моя новая песня».

Однако помимо этого, в своих сторис она поделилась откровенными подробностями из прошлого, заявив, что Тимма однажды сильно избил ее в День всех влюбленных, а потом тысячу раз просил прощения.

Время этих заявлений совпало с выходом не только ее собственного трека, но и релизов Егора Крида, а также новоиспеченной певицы Сэмми (Оксаны Самойловой).

«Каков прогрев. Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — иронично прокомментировали ситуацию поклонники.

По мнению публики, бывшая солистка «ВИА Гра» могла использовать личную драму для привлечения внимания к своему творчеству, поскольку ее карьера в последнее время идет на спад.

Ранее Седокова уже выпускала альбом «Нагадала», посвященный их отношениям с Тиммой, а также написала песню «Я ушла от человека, который меня бил».

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году, но уже через год пара рассталась. Латышский баскетболист покончил с собой в декабре 2024 года в Москве, оставив предсмертную записку, в которой просил прощения у бывшей жены и ее детей.