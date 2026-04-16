Седокова – Утяшевой: "Если бы не ты, я бы умерла"

Певица Анна Седокова публично обратилась к своей подруге, телеведущей Ляйсан Утяшевой, и поблагодарила ее за поддержку, которая, по словам артистки, спасла ей жизнь.

"Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период моей жизни. Была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное", — заявила певица.

Она не стала вдаваться в подробности, о какой именно трудной ситуации идет речь. Но судя по тону и слезам на глазах, речь шла о чем-то действительно серьезном.

Анна и Ляйсан дружат уже около двух десятилетий. Обе начинали карьеру в нулевых и с тех пор поддерживают теплые отношения. Они не раз появлялись вместе на светских мероприятиях, отдыхали в компании друг друга и поддерживали в трудные минуты.

Несмотря на то, что каждая из них пережила немало личных драм (Седокова — развод с баскетболистом Янисом Тиммой, закончившийся трагедией; Утяшева — серьезные проблемы со здоровьем и карьерные взлеты и падения), их дружба выдержала испытание временем.

Речь Седоковой вызвала бурную реакцию в зале и в соцсетях. Многие пользователи отметили, что в российском шоу-бизнесе, где часто говорят о конкуренции и интригах, такие искренние проявления поддержки — редкость.