«Считают, что я заняла место их матери»: вдова Градского объяснила причины конфликта с его детьми

Вдова Александра Градского Марина Коташенко решила нарушить молчание. Во время шоу Дениса Пархоменко «Как есть» она поделилась подробностями своей нынешней жизни.

По словам женщины, время едва ли способно залечить душевные раны — она все еще до конца не приняла утрату супруга, хотя понемногу адаптируется к изменившимся обстоятельствам. В настоящий момент Марина вовлечена в судебные тяжбы с наследниками Градского от его прежнего брака.

«Старшие дети считают, что я заняла место их матери, хотя мы познакомились уже после развода. Александр позволил себе жить своей жизнью, родить еще детей. И теперь с ними нужно делиться папиными ресурсами», — так Марина объяснила, почему Даниил и Мария относятся к ней с неприязнью.

Вдова также призналась, что после кончины мужа искренне стремилась восстановить отношения хотя бы с его дочерью. Но все старания достичь взаимопонимания оказались безрезультатными — конструктивного общения наладить не удалось.

Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021 года: причиной кончины стал ишемический инсульт. Почти сразу после этой трагедии в семье возникли серьезные разногласия. Вместо того чтобы вместе пережить утрату, родственники вступили в борьбу за наследство.

Даниил и Мария, старшие дети композитора, заняли конфронтационную позицию по отношению к Марине Коташенко. Ситуация обострялась вплоть до публичных высказываний, в которых ставилось под сомнение родство младшего сына Марины с Александром Борисовичем.

Нынешняя повседневность Марины состоит из заботы о детях, бытовых дел и участия в судебных процессах. Младший ребенок пока не в курсе семейных разногласий, тогда как старший уже понимает суть происходящего.

Несмотря на оказываемое давление, Марина избегает негативных высказываний о старших наследниках Градского. Она лишь фиксирует горькую реальность: их противостояние опустилось до недостойного уровня.