«Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки»: Хазанов рассказал, как ему спасли жизнь в Израиле

Жизненные испытания порой приходят неожиданно — и даже знаменитости не застрахованы от критических ситуаций со здоровьем. Об одном таком эпизоде, который изменил его взгляд на многое, недавно рассказал известный актер и главный режиссер Театра эстрады Геннадий Хазанов в подкасте «От реки до моря».

Артист вспомнил, что почти шесть лет назад он оказался в крайне тяжелом положении, тогда счет шел буквально на сутки, и спасти его удалось благодаря усилиям медиков в Израиле. Хазанов не стал раскрывать диагноз и не уточнил, с каким именно заболеванием столкнулся, сосредоточившись на благодарности тем, кто помог ему вернуться к жизни.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», — поделился Геннадий Хазанов.

По словам Геннадия, сначала он обратился за помощью к врачам в Москве. Именно столичные специалисты, не сумев оказать необходимую помощь, порекомендовали ему продолжить лечение за границей — в одном из госпиталей Иерусалима, где в итоге и была оказана решающая поддержка.

Хазанов также коснулся темы своей давней связи с Израилем. Он напомнил, что получил израильское гражданство еще в начале 1990‑х годов, но всегда подчеркивал: он не покидал Россию и по‑прежнему считает Москву главным городом своей жизни и творческой деятельности.