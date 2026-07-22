«Счастливы и планируют общих детей»: Галустян женился на своей визажистке Лилии

Не так давно Галустян и его спутница также побывали на выступлении Леонида Агутина. Комик буквально лучился радостью, пока его возлюбленная веселилась перед камерой — игриво строила ему гримасы и показывала язык.

Отношения с юмористом ощутимо повлияли на судьбу Лилии. Еще в прошлом году Киосе оформила статус индивидуального предпринимателя и, по всей видимости, намерена развивать собственное дело. Направление, которое она выбрала, — реализация хлебобулочной и кондитерской продукции в профильных торговых точках.

Любопытный нюанс: недавно ИП «Лилия Киосе» было переименовано в ИП «Лилия Галустян». Не свидетельствует ли это о том, что комик связал себя узами брака с возлюбленной?

«Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей», — рассказали близкие друзья артиста.

О самой Лилии известно не слишком много: она появилась на свет в Коряжме (Архангельская область). Ее отец военный, мама вела домашнее хозяйство. Старший брат девушки, Дмитрий Киосе, служит священником — он возглавляет приход храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном.

В прошлом у Лилии уже был опыт семейной жизни: она состояла в браке с Андреем Федоровым, артистом мюзикла «Шахматы».

Профессиональная деятельность Киосе была связана с визажем — она работала на популярных телепроектах и поддерживает теплые отношения со многими представителями шоу‑бизнеса.

«Сейчас все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так, — рассказали собеседники «Комсомолки». — С Лилей он познакомился три года назад в Китае. Она была его визажистом на съемках шоу „Сокровища императора“. Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю „самой большой любовью своей жизни“».

Как оказалось, экс‑супруга Галустяна тоже была знакома с Лилией — девушка бывала у них дома.

Напомним, Михаил Галустян развелся год назад с женой Викторией после восемнадцати лет брака. О разводе он сообщил официально, написав в личном блоге, что каждому из них пришло время идти своей дорогой. У бывших супругов две дочери.

А вы рады за Михаила Галустяна, у которого теперь новая жизнь? Поделитесь в комментариях.