"Счастье любит тишину": Седокова намекнула на роман с Джиганом

Анна Седокова. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press

Анна Седокова разместила в личном блоге интригующее видео.

Певица Анна Седокова знает, как привлечь к себе внимание публики и мужчин. Теперь она решила "словить хайп" за счет свежеразведенного Джигана. В личном блоге Анна разместила горяченькое видео.

В кадре Анна Седокова ластится к мужчине, который ну уж очень похож на отца четверых детей и рэпера Джигана. Тот же овал лица, та же борода, рост, жесты. Анна Седокова на видео загадочно улыбается. Вероятно, певица предвкушает эффект, которое произведут эти кадры.

"Счастье любит тишину", — сообщила Седокова тем, кто еще не в курсе.

Анна Седокова прилегла на плечо Джигана. Фото: соцсети Анны Седоковой

Ранее Анна Седокова рассказывала, что Джиган после развода с Оксаной Самойловой звонит ей по ночам. И Самойлова комментировала эти откровения звезды. Она заявила, что желает бывшему мужу счастья.

"Неважно, с кем. Если это Аня Седокова, то пусть это будет Аня Седокова. Если он найдет свою любовь, буду очень рада за него", — высказывалась Самойлова.

