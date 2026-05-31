Сценарист раскрыл детали убийства звезды «Дома-2»: «Он шел на меня как зомби»

Трагедия разыгралась в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. Лукин пришел к Берестовому с вещами и планировал остаться на восемь дней. За столом мужчины обсуждали перезапуск сериала "Счастливы вместе". В какой-то момент гость попросил у хозяина взаймы 50 тысяч рублей. Берестовой отказал.

По словам подсудимого, обиженный Лукин больше часа на повышенных тонах общался по видеосвязи с другом из Петербурга, а затем еще 20 минут кричал на знакомую девушку. Хозяин квартиры неоднократно просил его вести себя тише, чтобы не беспокоить соседей, но все было безрезультатно.

Уставший Берестовой уснул, но проснулся от того, что гость продолжил буянить. Сценарист попытался вылить остатки алкоголя в раковину — в этот момент, по его версии, Лукин напал со спины.

"Я поворачиваюсь, и голова кружится, у меня расплывчатое серое пятно перед глазами. Он на меня смотрел, у него на лице был злой оскал. Он говорил: "Меня достали все. Убью, убью", — цитирует Берестового РЕН ТВ.

По словам обвиняемого, Лукин нанес ему два удара, сломав лицевую кость и сместив перегородку, после чего схватил нож для хлеба. Берестовой, испугавшись за свою жизнь, тоже вооружился ножом.

"Я говорил ему: "Остановись, хватит". Он шел на меня как зомби с фразой "убью"... Главное — его не подпустить к себе на расстояние удара", — рассказал сценарист в суде.

Борьба продолжилась на полу. Лукин опрокинул стол, повалил Берестового, ударил в пах и навалился сверху, прижав руки. У сценариста началась паническая атака.

"Это не может быть Дима, я хочу жить, я не могу умереть", — твердил про себя Берестовой.

Ему удалось вырваться. Именно в этот момент, по его словам, он начал хаотично наносить удары ножом, пытаясь остановить агрессора. Согласно материалам дела, эксперты насчитали на теле Лукина более 50 ножевых ранений.

"Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству ударов", — объяснил Берестовой.

После случившегося сценарист сам набрал номер 112 и сообщил оператору о нападении. Он признался, что побоялся подойти к окровавленному телу Лукина, так как в руке у того все еще был нож.

Сам Берестовой получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. Сейчас он находится под стражей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело рассматривается с участием присяжных. Берестовой признал вину, однако настаивает на версии самообороны. Суд должен дать оценку всем обстоятельствам той роковой ночи.