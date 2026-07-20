Сбежавшая в США актриса Мария Машкова сменила профессию

По словам дочери народного артиста России Владимира Машкова, сейчас она «знакомится с новой версией себя».

Как сообщила 41-летняя артистка, она попробовала себя в совершенно новой роли — теперь она преподает актерское мастерство детям в лагере при Нью-Йоркской киноакадемии.

Мария призналась, что это занятие стало для нее настоящим открытием. Она не ожидала, что настолько сильно полюбит педагогическую деятельность и работу с детьми, которые стали для нее главным источником вдохновения.

«Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актерскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии», — написала актриса.

Машкова также размышляет о том, что после 40 лет вполне можно начать жизнь заново и найти новые ориентиры. По ее словам, этот опыт позволил ей переосмыслить свои цели и обрести новое призвание.

Стоит отметить, что отъезд Машковой в США в 2022 году сопровождался громким скандалом в семье. Ее отец, народный артист Владимир Машков, призывал дочь одуматься и вернуться, однако она ответила отказом.

Актриса неоднократно признавалась, что скучает по родным, оставшимся в России — бабушке и дедушке. Она также выражала сожаление о потере связи с отцом, но при этом отмечала, что смирилась со сложившейся ситуацией.

Сама Мария отмечала, что за пределами России у нее практически ничего не осталось — ни квартиры, ни машины, только близкие люди.

При этом она подчеркивает, что менять гражданство не собирается и периодически приезжает в Россию. Однако, по ее словам, представить себя живущей на родине вновь она пока не может.