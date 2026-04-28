Сбежавшая из России Манижа вернулась в Москву и планирует выступать

Стоимость одного концерта артистки составляет от 1,5 до 1,6 миллиона рублей, сообщают источники. В настоящее время певица вместе с командой направляется в Санкт-Петербург на частное мероприятие. Она готова выступать только на закрытых вечеринках и корпоративах — о больших концертах речи пока не идет.

По данным из открытых источников, Манижа и ее продюсер требуют перелет бизнес-классом, а для передвижения по городу — микроавтобус премиального класса. Суточные для исполнительницы составляют 150 евро, что примерно равно 13 тысячам рублей.

В райдере певицы, помимо прочего, указаны: вода и молоко в бутылках, соки, а также восемь батончиков без сахара и рыбная нарезка.

По информации, распространяемой в СМИ и телеграм-каналах, Манижа приняла решение вернуться в Россию на постоянное место жительства, поскольку средства к существованию в Европе закончились. В 2025 году она уже приезжала в Москву на лечение.

В последнее время певица стала появляться на светских мероприятиях в столице, включая показ фильма «Заложник» 23 апреля. Судя по всему, уезжать обратно она не планирует.

Манижа родилась в Душанбе и получила российское гражданство в возрасте 14 лет. В 2021 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение». В 2022 году артистка покинула страну и уехала в Таджикистан, откуда через социальные сети собирала средства на помощь Украине. Позже она перебралась в Европу.

Весной 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», певица оказалась в центре скандала. В своем обращении она выразила обеспокоенность тем, что последствия теракта могут негативно сказаться на жителях Центральной Азии, и заявила, что «публичная пытка» задержанных не может быть ответом на «вопиющее зверство». Эти слова были восприняты многими как сочувствие террористам. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, публично возмутилась тем, что певицу пропустили через границу.