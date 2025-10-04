Савичева раскрыла, кем хочет стать ее 8-летняя дочь: живет в Португалии, любит готовить салаты

Выпускница проекта "Фабрика звезд" Юлия Савичева, отметившая недавно 38-летний юбилей, поделилась интересными деталями из жизни своего ребенка.

Кем хочет стать дочка Савичевой

Восьмилетняя дочь певицы Анна проявляет выдающиеся способности и склонность к кулинарному искусству. Уже в столь нежном возрасте девочка находит удовольствие в приготовлении блюд, демонстрируя талант и увлеченность процессом.

Эти подробности раскрывают глубину семейных ценностей и стремление Юлии поддержать интересы ребенка. Певица дала понять, что Анюта мечтает стать поваром. И уже научилась делать салаты — у нее есть свои фирменные рецепты.

Путь Савичевой к материнству

Юлия также раскрыла трудности, с которыми столкнулась на пути к счастью материнства. Перед рождением долгожданной дочери Анны певица перенесла тяжелую утрату, потеряв ребенка на ранних сроках беременности. Это произошло незадолго до важного концерта.

Тогда молодая артистка впервые ощутила тяжесть медицинского вмешательства и влияние анестезии на организм. Эмоциональный опыт помог ей глубже оценить радость появления Анюты, ставшей центром вдохновения и счастья в ее жизни.

Где и с кем живет дочка Савичевой

Анна родилась в солнечной Португалии и проводит большую часть времени рядом с бабушкой и дедушкой по отцу. Те дарят внучке любовь и заботу, необходимые для гармоничного роста и развития.

Сама Юлия с мужем стараются регулярно навещать девочку. Будучи родителями, они хотят сохранить близкие и доверительные отношения, несмотря на расстояние со своим ребенком. Их совместные усилия направлены на создание благоприятной атмосферы для полноценного воспитания Анюты. Хотя свою карьеру Савичева строит в России и за границей бывает редко. Но с дочкой певица общается по видеосвязи.

Не так давно певица рассказала о взаимоотношениях с мужем. Оказывается, они могут спорить по три часа.

