Сати Казанова потребовала 2 килограмма соли и веганскую еду за 7,5 млн руб.

По данным Telegram-канала Shot, после выхода из декрета 43-летняя артистка вернулась к активной концертной деятельности. Раньше ее выступление оценивалось в 2,5 миллиона рублей, но теперь цены выросли почти втрое.

При этом стоимость зависит от репертуара: исполнение старых хитов вроде «До рассвета» обойдется заказчику в 7,5 миллиона, тогда как новые этнические треки из проекта Sati Ethnica оцениваются скромнее — в 3,5 миллиона рублей.

В райдере певицы указаны довольно нестандартные требования. Ей необходим номер люкс с ванной и двумя килограммами соли Эпсома. Температура в гримерной должна быть строго 22–24 градусах.

Певица, будучи последовательницей неоиндуистского течения, питается только веганской едой — салатами, супами и горячими блюдами из ресторана, а также требует травяной чай, нарезанные сельдерей и морковь, сухофрукты без сахара и две половинки авокадо.

Также Казанова настаивает на охране гримерки и периметра перед сценой. А за размещение других артистов на афишах рядом с ней без согласования предусмотрен штраф в 250 тысяч рублей.

Сати Казанова родилась в 1982 году в Нальчике. Настоящая фамилия — Сатаней Казанова. Широкую известность ей принесло участие в группе «Фабрика», созданной продюсером Игорем Матвиенко. В 2010 году певица покинула коллектив и начала сольную карьеру, экспериментируя с этнической музыкой и духовными практиками.