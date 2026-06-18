Сати Казанова о своем браке: «Развестись — это как носочки сменить»

Сати Казанова отметила, что они с мужем познакомились в ашраме, у них общий духовный наставник. Это, по ее убеждению, и помогает сохранять гармонию в отношениях.

«Мы познакомились в ашраме, у нас общий духовный наставник, одинаковый взгляд на жизнь», — поделилась артистка.

Она добавила, что в моменты кризиса они могут обратиться за советом к наставнику. Иногда нескольких мудрых фраз достаточно, чтобы отпустить обиды и восстановить мир в семье.

Певица также высказалась о печальной статистике разводов в России. Она считает, что многие относятся к браку слишком легкомысленно.

«Потому что сейчас для современных людей развестись — это как носочки сменить. Так не должно быть. Это очень серьезно. Если бы люди только знали, что происходит в кармическом смысле, когда такое количество сексуальных связей, отношений, браков, детей и все в таком хаотичном движении, это порождает еще больше хаоса, несчастья», — подчеркнула Казанова.

По мнению певицы, каждый брак — это ответственность, и относиться к нему нужно осознанно.

Сати Казанова стала известна как участница группы «Фабрика» и сольная исполнительница. В 2019 году она вышла замуж за бизнесмена Стефано Тиоццо. Пара воспитывает дочь. Сати регулярно говорит о важности духовного развития и часто делится мыслями о семейных ценностях.