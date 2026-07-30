Саша Савельева вернулась в Россию из-за болезни матери

По информации издания News.ru, певица проводит индивидуальные консультации по цене 20 тысяч рублей за сеанс.

Савельева приехала в Россию в 2024 году после того, как серьезно заболела ее мама. Вместе с ней вернулся и сын Леон.

Супруг артистки, актер Кирилл Сафонов, остался за границей — сейчас он находится в Нью-Йорке, где живет его дочь от первого брака. При этом Сафонов продолжает сниматься в российских проектах: за последнее время вышли три картины с его участием.

Слухи о возможном разводе пары усилились после того, как Савельева опубликовала пост, в котором назвала себя «легкой, живой и увлеченной своей жизнью».

Певица добавила, что у нее появились собственные планы и идеи. Сафонов коротко прокомментировал это словами «Ты молодец».

На вопросы поклонников о статусе отношений артистка не ответила, а ее пиар-менеджер заявила, что жизнь в Израиле и брак остались в прошлом и больше не являются частью публичной повестки Саши.

По словам представителей певицы, ее приход в психологию не был случайным — Савельева получила профильное образование параллельно с музыкальной карьерой. При этом она не оставила творчество: в 2026 году вышел ее новый сингл «Заведена».

Выступлений в ближайшее время не запланировано, но, по данным СМИ, артистка готова выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей.

Эксперты по-разному оценили возвращение Савельевой. Продюсер Андрей Ковалев заявил, что шоу-бизнес не приобрел и не потерял ничего с ее отъездом или возвращением.

В свою очередь, Михаил Гребенщиков предположил, что более востребованными были бы совместные выступления Савельевой и Сати Казановой.