Саша Савельева о своей личной жизни: «Все становится хуже»

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева высказалась на тему личных отношений, затронув проблемы абьюза и взаимных претензий. По ее словам, люди часто проходят через сложные периоды, когда отношения портятся и становятся невыносимыми.

«Очень часто бывает такое, что мы вступаем в отношения и что-то там происходит. В итоге отношения портятся. Все становится хуже… Этот стресс мы проходим очень сложно», — начала Савельева.

Певица призвала не бояться уходить из отношений, где партнер относится плохо. Она подчеркнула, что оставаться с этим один на один очень страшно, но мириться с таким положением нельзя.

Поклонники сразу связали слова артистки с ее браком. Слухи о том, что Саша и Кирилл тайно развелись, ходят уже несколько месяцев.

Недавно Савельева перевезла семилетнего сына Леона из Израиля в Москву и отдала его в первый класс столичной школы. Сама она окончательно обосновалась в России, тогда как 53-летний Сафонов остался за границей.

По данным СМИ, пара не живет вместе около двух лет, хотя официально развод не подтвержден. Сама Савельева на вопросы о муже отвечает уклончиво, а ее пиар-менеджер ранее заявляла, что «жизнь в Израиле и брак — это ретроспектива прошлых лет, сейчас они не в фокусе Сашиной публичной повестки».