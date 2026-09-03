Саша Савельева намекнула на развод с Кириллом Сафроновым: «Волнуюсь»

Мальчика отвели в первый класс одной из столичных школ, тогда как его отец, актер Кирилл Сафонов, остался в Израиле.

Поклонники пары заговорили о том, что их брак, продлившийся более 15 лет, окончательно распался.

Пользователи соцсетей недоумевают: «Развалилась-таки семья. Муж в Израиле, а сына решили ивриту не учить. Печально», «Где вообще отец?» — пишут они.

Сама Савельева намекнула на перемены в жизни:

«Иногда жизнь вообще умеет придумать для нас то, чего мы сами никогда бы не придумали. И это, конечно, самое интересное. Волнуюсь... Как все сложится, как мы оба привыкнем к совершенно новой жизни».

Актер, в свою очередь, выглядит подавленным и рассуждает о судьбе:

«Каждый несет свой мешок глупостей и называет это судьбой. Иногда кажется, что этот мир держится на ржавых гвоздях. Я постоял, затянулся воздухом. И вдруг понял: завтра все равно придет, хочет оно того или нет. Значит, и я приду».

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году, а в 2019 году у них родился сын Леон. Долгие годы семья жила на две страны — в Москве и в израильском Ашкелоне, где у Сафонова живут мать и две сестры.

В 2024 году Савельева вернулась в Москву, чтобы ухаживать за тяжело больной мамой. Певица долгое время опровергала слухи о разводе, уверяя, что у них с мужем все хорошо и они готовятся отметить 16-летие совместной жизни.

Однако позже стало известно, что на самом деле супруги фактически не живут вместе уже около двух-трех лет.

После переезда в Москву Савельева увлеклась психологией, поступила в университет на психолога. Сафонов тем временем перебрался в Нью-Йорк, к дочери от первого брака.