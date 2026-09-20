Саша Савельева намекнула на расставание с Кириллом Сафоновым: «Буду менять»

На фоне слухов о разводе Саши Савельева поделилась размышлениями про те отношения, из которых стоит своевременно уйти.

Её сторис снова стали восприниматься как намек на личную жизнь. Накануне певица опубликовала спич про важность выбора в пользу себя в кризисном союзе.

Саша Савельева: «Но если вы хотите в этом оставаться, вы подумайте, сколько вы готовы: год, два, три?»

Сначала Савельева рассказывала о подруге, но потом перешла к собственному примеру: в непростой момент она выбрала себя и свое счастье.

«Быть даже не в очень хороших отношениях, где тебя обижают, где претензии, где постоянные ссоры… Нам вот в этом привычнее, чем идти во что-то новое. Но если вы хотите в этом оставаться, вы подумайте, сколько вы готовы: год, два, три? Когда я сидела в кризисе, я поняла, что я не готова ни год, ни два и даже не хочу ни минуты в этом оставаться. Я буду менять, я буду делать, я буду через все это, только ради того, чтобы обрести классную жизнь», — отметила артистка.

Как Саша Савельева и Кирилл Сафонов удалили друг друга из соцсетей

Поклонники давно обратили внимание, что супруг певицы Кирилл Сафонов исчез из ее соцсетей, а она — из его. Всю лето пара провели в разных странах, а недавно Савельева перебралась в Москву, и их общий сын Леон пошел в школу именно здесь, хотя много лет семья жила в Израиле.

Певица периодически открывается поклонникам: то рассказывает о новом этапе жизни, который должна пройти самостоятельно, то упоминает о проходящем жизненном кризисе.

А что вы думаете об отношениях Саши Савельевой и Кирилла Сафонова? Делитесь в комментариях!