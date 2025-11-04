Саша Плющенко объяснил, почему вышел на лед с температурой: "Это было мое личное решение"

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша вышел на связь после новостей о госпитализации в Санкт-Петербурге. Мальчик объяснил, что принял участие в шоу не из-за давления родителей. Как себя сейчас чувствует Саша Плющенко?

Заявление Саши Плющенко

Саша Плющенко записал видеообращение поклонникам, лежа в кровати. 12-летний мальчик объяснил, что с ним случилось. Саша дал понять, что не нужно хейтить его маму и папу за то, что он вышел на лед с температурой.