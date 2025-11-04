Саша Плющенко объяснил, почему вышел на лед с температурой: "Это было мое личное решение"

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша вышел на связь после новостей о госпитализации в Санкт-Петербурге. Мальчик объяснил, что принял участие в шоу не из-за давления родителей. Как себя сейчас чувствует Саша Плющенко?
Заявление Саши Плющенко
Саша Плющенко записал видеообращение поклонникам, лежа в кровати. 12-летний мальчик объяснил, что с ним случилось. Саша дал понять, что не нужно хейтить его маму и папу за то, что он вышел на лед с температурой.
"Друзья, всем привет! Со мной все хорошо. Сейчас температура у меня 37. Все пишут, что меня забрала скорая помощь. Меня никуда не забирали, в больнице я не лежал.
Все хорошо. Скорая приехала осмотреть меня. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой. Это было мое личное решение, потому что меня некем было заменить. И тем более, это был день рождения моего отца", — сказал Саша Плющенко.
Саша Плющенко вышел на связь. Фото: соцсети Саши Плющенко
Что случилось с Сашей Плющенко?
3 ноября в Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу Евгения Плющенко 'Спящая красавица'. Выступление было приурочено ко дню рождения Евгения Плющенко. 3 ноября прославленному фигуристу исполнилось 43 года.
После шоу Плющенко рассказал, что вышедший на лед его сын Саша очень плохо себя чувствовал. В ночь у мальчика поднялась высокая температура, Сашу рвало. Но было принято решение, что наследник олимпийского чемпиона выступать все-таки будет.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко дали сыну таблетки и добро на выход на лед. Фигурист признался, что гордится сыном. Евгений назвал Сашу героем. Но в Сети рассудили по-другому.
Пользователи обвинили Рудковскую и Плющенко в жесткости по отношению к сыну. Так что, Саша был вынужден взять слово и объяснить, что произошло на самом деле.
А вы верите в версию Саши Плющенко о том, что он сам принял решение выступать с температурой? Ответьте в комментариях.
Читайте также: