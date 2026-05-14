Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали квартиру в Москве за 80 млн рублей

В 2024 году супруги продемонстрировали свою квартиру в центре Москвы. Жилье находится в старинном доходном доме. Высота потолков достигает почти четырех метров, общая площадь помещения превышает 147 квадратов.

По данным источника, квартира таких размеров без отделки в этом районе стоила около 45 миллионов рублей. Однако Андреасян и Моряк вложились в ремонт и обстановку. Дорогая мебель, нестандартные интерьерные решения и технические дополнения подняли итоговую стоимость недвижимости примерно до 80 миллионов рублей.

Пространство визуально расширили с помощью зеркал. Часть квартиры отдали под просторную гардеробную. На кухне использовали лепнину, чтобы создать стиль современной классики.

Изначальный проект дизайнера не полностью устроил Лизу. В итоге актриса стала соавтором интерьера и дорабатывала многие решения сама.

Семья владеет недвижимостью не только в России. Еще в 2022 году Моряк сообщала, что они с мужем купили апартаменты в Дубае — в районе Jumeirah Lakes Towers. Это большой жилой комплекс из 80 зданий высотой от 35 до 45 этажей. Дома построены вокруг искусственных озер.

Лиза давно мечтала о квартире в Дубае. Она активно делилась с подписчиками процессом ремонта и рассказывала, как они с Сариком превращают это жилье в уютное гнездышко. На фото в социальных сетях видно, что в интерьере сделали ставку на светлые оттенки, воздух и атмосферу расслабленной роскоши.

Сарик Андреасян — режиссер, сценарист и продюсер. Он снял такие фильмы, как «Мафия: игра на выживание», «Защитники», «Непрощенный» и сериалы «Чикатило», «Жизнь по вызову». Лиза Моряк — актриса, известная по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Кухня», «Отель Элеон» и фильме «Бабушка легкого поведения». Пара поженилась в 2017 году, а в 2019-м у них родилась дочь.