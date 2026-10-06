Сарик Андреасян и Лиза Моряк оставили детей и уехали в круиз за 370 тыс. рублей

Молодые родители Сарик Андреасян и его супруга Лиза Моряк выбрали путешествие на лайнере, который обещает уровень комфорта, сопоставимый с фешенебельным отелем.

На борту лайнера есть практически все для отдыха: несколько бассейнов, джакузи, спортзал, спа-комплекс, библиотеки и шесть ресторанов. Каюты оформлены как люксовые номера или отдельные квартиры с террасой.

Стоимость такого удовольствия начинается от 1960 евро (около 187 тысяч рублей) за человека, но может вырасти в зависимости от маршрута. За двоих, таким образом, путешествие обойдется минимум в 370 тысяч рублей.

Маршрут включает несколько знаковых городов и курортов Средиземноморья: Ла-Специю, Монте-Карло, Сен-Тропе, Менорку, Валенсию и Барселону. Судя по всему, пара решила взять паузу после рождения ребенка и насладиться путешествием вдвоем.

Сарик Андреасян — российский режиссер, продюсер и сценарист, известный по фильмам «Защитники», «Т-34», «Девятая» и другим. Его супруга Лиза — блогер. Пара поженилась в 2023 году, а в 2026-м у них родился ребенок.

Андреасян не раз публично говорил, что старается совмещать плотный рабочий график с семейной жизнью и уделять время жене. Этот круиз, судя по всему, стал для них возможностью отдохнуть друг от друга и от повседневных забот.