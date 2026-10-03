Самойлова намерена запретить Джигану общаться с детьми: иск уже в суде

Семейные драмы знаменитостей редко остаются в тени, а когда в них замешаны дети — общественный интерес становится особенно острым. Сейчас в центре внимания — бывшие супруги Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко): в Москве зарегистрирован иск, который может серьезно повлиять на дальнейшую жизнь их четверых детей.

Как рассказала адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская, ее доверительница обратилась в суд с требованием ограничить Джигана в родительских правах в отношении всех несовершеннолетних детей. Кроме того, в исковых требованиях — определить место жительства ребят вместе с матерью. Фактически Самойлова хочет запретить Джигану общаться с детьми и принимать участие в их воспитании. Сейчас стороны ожидают назначения даты рассмотрения дела.

Поводом для столь серьезного шага мог стать громкий инцидент, случившийся в начале июля на территории дома артиста в Подмосковье. По сообщениям СМИ, Джиган стрелял в сотрудников и около десяти часов удерживал их в заложниках; утверждается, что один человек получил ранения в руку и ногу. При этом в доме в тот момент находились дети рэпера. После случившегося артиста принудительно направили в реабилитационный центр в Израиле. В подмосковном главке МВД РФ заявили, что на основании публикаций в СМИ проводится проверка.

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган расторгли брак в апреле 2026 года, завершив более чем 13‑летнюю совместную историю. Теперь перед экс‑супругами стоит непростая задача — решить вопросы, от которых напрямую зависит благополучие их четверых несовершеннолетних детей.

По материалам РИА Новости

А вы как считаете, Самойлова поступает правильно, ограничивая Джигана в общении с детьми? Поделитесь в комментариях.