«Самостоятельная уже»: Маргарита Дробязко показала подросшую дочку Николину

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас не прячут свою наследницу от публики — напротив, они с удовольствием делятся трогательными моментами семейной жизни. Недавно спортсменка порадовала поклонников новой порцией теплых кадров с годовалой дочерью, запечатленных во время отдыха.

На опубликованных снимках Маргарита позирует с Николиной на морском побережье. Она бережно подняла Николину над собой, удерживая девочку обеими руками, и при этом не скрывала радостной улыбки. Еще на одном кадре малышка с живым интересом изучает скульптуры, расположенные на набережной.