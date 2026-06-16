«Самостоятельная уже»: Маргарита Дробязко показала подросшую дочку Николину

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас не прячут свою наследницу от публики — напротив, они с удовольствием делятся трогательными моментами семейной жизни. Недавно спортсменка порадовала поклонников новой порцией теплых кадров с годовалой дочерью, запечатленных во время отдыха.
На опубликованных снимках Маргарита позирует с Николиной на морском побережье. Она бережно подняла Николину над собой, удерживая девочку обеими руками, и при этом не скрывала радостной улыбки. Еще на одном кадре малышка с живым интересом изучает скульптуры, расположенные на набережной.
«Куда же ты так быстро растешь, малышка?! Такая деловая и самостоятельная уже», — написала Дробязко в социальной сети.
Дочь Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса Николина. Фото: соцсети Маргариты Дробязко
Маргарита Дробязко впервые стала мамой почти в 53 года. Их с Повиласом Ванагасом дочка появилась на свет 6 декабря 2024 года. Малышка стала первым ребенком для обоих свои родителей. Дробязко и Ванагас состоят в браке уже 26 лет.
Спортсменка не побоялась стать матерью в зрелые годы. Она рассказывала, что неукоснительно выполняла все рекомендации медиков, которые сопровождали ее на этапе подготовки к беременности и на протяжении всего срока вынашивания ребенка.
Фигуристка призналась, что сохраняла активный ритм жизни все девять месяцев — вплоть до 5,5 месяцев беременности она участвовала в ледовых шоу. Маргарита искренне благодарила Татьяну Навку, которая оказывала ей поддержку в тот период.