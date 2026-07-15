«Самое важное на земле»: жена больного раком Алдонина показала его подросших сына и дочку

У футболиста Евгения Алдонина трое детей — и у каждого из них своя история, тесно переплетенная с жизнью известных родителей и непростой семейной динамикой.

Старшая дочь, Вера Алдонина, родилась в 2006 году в браке Евгения с певицей Юлией Началовой. После развода родителей Вера продолжала тесно общаться с отцом, а после смерти Юлии в 2019 году большую часть времени стала проводить с бабушкой и дедушкой (родителями Началовой), но при этом оставалась важной частью жизни Евгения. Девушка поддерживает теплые отношения и с новой семьей отца.

В браке с Ольгой Алдониной у Евгения Алдонина родились двое детей. Сын Артем появился на свет в 2016 году, а дочь Анжелика — в 2019‑м.

В конце 2024 года Евгению Алдонину диагностировали рак поджелудочной железы. А публично об этом стало известно в ноябре 2025 года — тогда пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) опубликовала сообщение, где подтвердила тяжелое заболевание и объявила сбор средств на лечение. Евгений Алдонин перенес несколько операций и курсы химиотерапии, но, по данным журналистов (в частности, Ивана Карпова), опухоль не отступила полностью — требовалось продолжение терапии. Сам футболист до последнего не хотел делать историю публичной. Клуб (в том числе ЦСКА) убедил его в том, что огласка нужна: так футбольное сообщество смогло поддержать его и помочь с оплатой дорогостоящего лечения.

Несколько месяцев Алдонин провел в одной из клиник Германии. Некоторое время назад он вернулся в Россию и продолжает лечение здесь.

А вы как считаете, на кого из родителей больше похожи дети Евгения и Ольги Алдониных? Поделитесь в комментариях.