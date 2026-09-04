«Сами убили, сами смеетесь»: певица Слава встала на защиту униженной Волочковой

В соцсетях не утихают споры вокруг личности Анастасии Волочковой — в тренде ролики, где авторы рилсов сопоставляют ранние выступления балерины с ее более поздними появлениями в публичном пространстве и иронично комментируют перемены в ее поведении. Сравнения, конечно же, не пользу сегодняшнему состоянию Волочковой. Все указывает на деградацию звезды балета по мере того, как она становится старше.

Но на этот раз вместо привычной волны насмешек пользователи столкнулись с жесткой отповедью: певица Слава не стала молчать и публично заступилась за коллегу по шоу‑бизнесу. Ее фраза, прозвучавшая в комментариях, моментально разошлась по пабликам и стала главным мемом дня.

Певица Слава вступилась за Анастасию Волочкову, резко осудив авторов рилсов, в которых те демонстрируют, как изменилось поведение балерины за последние 20 лет. В комментарии под одним из таких видео артистка не сдержала эмоций.

«Сами убили, сами смеетесь», — написала Слава.

Слова Славы мгновенно привлекли внимание аудитории: многие увидели в этой реплике горькую правду о том, как индустрия и публика годами формировали определенный образ звезды, а потом охотно высмеивали его. Другие же сочли, что ответственность за нынешнюю репутацию лежит прежде всего на самой Волочковой.

Реакция публики оказалась полярной, а дискуссия — настолько горячей, что к теме подключились даже те, кто обычно держится в стороне от звездных скандалов. Ясно одно: слова Славы подсветили не просто частный конфликт, а более глубокую проблему отношения общества к публичным фигурам, чья карьера и личная жизнь десятилетиями находятся под прицелом камер.

А вы как считаете, певица Слава права или нет? Поделитесь в комментариях.