Самбурская спела без микрофона из-за одного «умника»: «Шок-контент»

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская оказалась в неловкой ситуации во время своего сольного концерта. По ее словам, некий “умник” вывел из строя пульт звукорежиссера, и артистка осталась без работающего микрофона.
В большом зале ее голос без усиления был почти не слышен, но певица решила не останавливать концерт.
«Господа, впервые у меня такое, шок-контент. У меня начался сольный концерт, все хорошо, радостно исполняем песни... и тут какой-то умник берет и заливает пульт звукорежиссера.
Все, микрофон отключается, все отключается, и дальше петь становится просто невозможно», — написала певица и актриса в соцсетях.
Чем закончилось выступление Настасьи Самбурской
Она продолжила выступление вместе со зрителями. Зал дружно подпевал ей. В Интернете уже появился ролик, где Самбурская исполняет песню Михаила Круга при полной поддержке публики.
