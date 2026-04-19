Самбурская раскрыла правду о Гогунском: "Я орала в тот момент, кричала как дурная просто"

Настасья Самбурская рассказала о непростом опыте работы с Виталием Гогунским на съемках второго сезона сериала "Универ. Новая общага". По ее словам, актер вел себя неподобающим образом.

Самбурская о работе с Гогунским: "Реально это было невозможно"

Самбурская вспомнила, как Гогунский позволил себе грубые высказывания в ее адрес. Несмотря на неопытность, она решительно возразила, заявив, что не может работать в таких условиях.

"Мы с Виталием пересекались на съемочной площадке, он фигни мне какой-то наговорил. Я была начинающей актрисой, но я орала в тот момент, кричала как дурная просто, что я не могу так работать, потому что реально это было невозможно", — пожаловалась Самбурская

Как отметила актриса, проблема заключалась в том, что Гогунский начал активно вмешиваться в режиссуру, хотя на площадке уже был основной постановщик. Работать в условиях двух руководящих голосов, по ее словам, было крайне неудобно.

Виталий воспринял замечания без раздражения и с самоиронией. В шоу "Кстати" он шутливо согласился с обвинениями, предложив считать его виновником всех жизненных неудач.

Самбурская – Гогунскому: "Я еще твое интервью посмотрела. Со знаком минус, честно говоря, пришла"

Недавно состоялась премьера нового сезона популярного сериала "Универ. 15 лет спустя", в котором вновь объединились практически все ключевые актеры оригинального проекта.

Настасья Самбурская откровенно призналась, что не была в восторге от перспективы снова работать с Виталием Гогунским из-за его резонансных публичных заявлений.

"Я еще интервью твое посмотрела. Со знаком минус, честно говоря, пришла", — отметила она, обращаясь к коллеге по сериалу.

Со своей стороны, Виталий Гогунский в ответ пошутил, что именно его профессиональные советы и поддержка в свое время помогли Самбурской достичь значительных высот в актерской карьере.

"Давай признаем, что ты после этого стала большой актрисой", — прокомментировал Виталий.

