Самбурская объяснила неприязнь к Гогунскому: «Отсутствие здравого смысла»

По словам Самбурской, работать с Гогунским было практически невозможно. На момент их знакомства она была начинающей актрисой, но, несмотря на это, сразу дала понять, что не потерпит вмешательства в рабочий процесс.

«Реально это было невозможно. Виталий начал режиссировать! У нас был режиссер, но им возомнил себя почему-то Гогунский. А когда два режиссера, работать на два фронта очень сложно», — заявила актриса.

Самбурская также вспомнила, что Гогунский «фигни ей какой-то наговорил», что вызвало у нее бурную реакцию:

«Я орала в тот момент, кричала как дурная просто, что не могу так работать».

Сам Гогунский не стал отрицать слова коллеги, но отнесся к критике с юмором.

«Это правда. Все неприятности в твоей жизни — это я, если что», — ответил актер, добавив, что, возможно, его советы пошли Самбурской на пользу: «Давай признаем, что ты после этого стала большой актрисой».

После выхода программы некоторые зрители обратили внимание, что Самбурская вела себя несколько свысока по отношению к Гогунскому, сидевшему рядом с ней, а также к Марии Кожевниковой. Актриса объяснила, что ее отношение к коллеге испортило его прошлогоднее интервью.

«После интервью Гогунского, извините, как на него еще реагировать? Радостно восхищаться отсутствием здравого смысла?» — написала Самбурская в соцсетях, отвечая на вопрос подписчицы.

Речь идет о резонансном интервью 2025 года, в котором 45-летний актер позволил себе мизогинные высказывания. В частности, он заявил, что у женщины не может быть плохого настроения, а если оно есть — тогда ее место в «саду».

Образцом отношений в паре Гогунский назвал правила, написанные в «Домострое» — памятнике русской литературы XVI века.

«Я недавно перебирал библиотеку, и мне попалась книга «Домострой»... Я с учетом всех ситуаций в жизни осознал: женщина в хорошем настроении — Божий дар, женщина в плохом настроении — наказание», — рассуждал актер.

Настасья Самбурская известна своим непростым характером. Актриса не отрицает, что работать с ней сложно, так как она предъявляет высокие требования к профессионализму.