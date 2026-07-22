Сам подошел поиграть: хозяин собаки, покусавшей внука Дарьи Донцовой, изложил свою версию событий

Хозяин собаки, которая атаковала семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал свою версию происходящего. Мужчина объяснил, что все было немного не так, как изложила автор детективов.

По словам хозяина пса, ребенок сам захотел пообщаться с животным — подошел, чтобы погладить или поиграть.

Алексей Устинов, владелец собаки, рассказал, что в тот день дети катались на квадроцикле в лесу. Один из ребят направился к акита‑ину. Как утверждает мужчина, сначала пес толкнул мальчика лапой, а следом укусил.

Как сообщает MK.RU , по словам хозяина пса, он тут же оттащил пса и надежно зафиксировал, привязав к столбу.

Затем пенсионер снял с себя майку и стал аккуратно промакивать кровь на голове ребенка. Чуть позже к помощи подключился рабочий — уроженец Таджикистана: он продезинфицировал рану перекисью водорода и наложил бинтовую повязку.

Все участники ситуации оставались рядом и терпеливо ждали, когда приедут родители мальчика. Именно они впоследствии отвезли пострадавшего в медицинское учреждение.

Как Алексей пояснил Mash, во время прогулки на акита‑ину не было намордника, поскольку это связано с особенностями дыхания собаки.