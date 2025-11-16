Салибекова из "Дома-2" познакомила сыновей со своим новым возлюбленным

Юлия Салибекова (в девичестве Колисниченко, - Прим. Ред.) перестала скрывать от своих детей то, что в ее жизни появился новый мужчина.
С кем встречается Салибекова
Эффектная брюнетка выбрала себе спутника жизни в лице Константина Волгина. Он является успешным продюсером, предпринимателем и популярным тревел-блогером. 37-летняя Салибекова даже ездила с новым ухажером в Турцию, делясь с поклонниками фото из джакузи. Волгин также тепло отзывается о бывшей жене Тиграна Салибекова, говоря, что она стала главной женщиной в его жизни.
"Ты научила меня доверять, любить и ценить каждый момент настоящего. С тобой я перестал искать ту единственную — теперь я по-настоящему счастлив", - отметил Волгин.
Салибекова с сыновьями Роланом, Багратом и Эльдаром и своим женихом Волгиным. Фото: соцсети
Салибекова познакомила сыновей с новым "отчимом"
Похоже, что у пары все серьезно. Юлия даже привела Константина Волгина в дом. Тот остается на ночевки в доме Салибековой, а потом как глава семьи сидит за одним столом за завтраком с сыновьями теледивы.
Похоже, что Ролан, Эльдар и Баграт приняли выбор своей звездной мамы, которая нашла новую любовь, а для них "отчима". Тем более, что родной отец не слишком часто балует мальчиков своим вниманием и присутствием. Он занят тем, что строит отношения с Викторией Лысковец, та подарила ему сына Леона.
"Доброго волшебного воскресного утра всем! Любите и будьте любимы, позволяйте себе дышать полной грудью, позволяйте себе проживать свою жизнь сполна! Наш воскресный завтрак", - похвасталась Салибекова.
Юлия не раз говорила, что от бывшего мужа она ждет только алименты на сыновей. То как он живет с Лысковец, ее не волнует.
А как вы считаете, когда новый жених Салибековой позовет ее замуж? Пишите в комментариях.