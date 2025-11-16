Салибекова из "Дома-2" познакомила сыновей со своим новым возлюбленным

Салибекова познакомила сыновей с новым "отчимом"

Похоже, что у пары все серьезно. Юлия даже привела Константина Волгина в дом. Тот остается на ночевки в доме Салибековой, а потом как глава семьи сидит за одним столом за завтраком с сыновьями теледивы.

Похоже, что Ролан, Эльдар и Баграт приняли выбор своей звездной мамы, которая нашла новую любовь, а для них "отчима". Тем более, что родной отец не слишком часто балует мальчиков своим вниманием и присутствием. Он занят тем, что строит отношения с Викторией Лысковец, та подарила ему сына Леона.

"Доброго волшебного воскресного утра всем! Любите и будьте любимы, позволяйте себе дышать полной грудью, позволяйте себе проживать свою жизнь сполна! Наш воскресный завтрак", - похвасталась Салибекова.

Юлия не раз говорила, что от бывшего мужа она ждет только алименты на сыновей. То как он живет с Лысковец, ее не волнует.

