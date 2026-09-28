Сафонов впервые прервал молчание о расставании с Савельевой

В личном блоге Сафонов отреагировал на волну домыслов, которые уже несколько недель обсуждают в Сети и прессе. Фраза актера была короткой:
«Люди читают ж…».
Так он прокомментировал сообщения о проблемах в браке с Савельевой.
Слухи о разладе между супругами появились после того, как Савельева перевезла семилетнего сына Леона из Израиля в Москву и отдала его в первый класс столичной школы.
Сама певица тогда намекнула на перемены в жизни:
«Как все сложится, как мы оба привыкнем к совершенно новой жизни».
А Сафонов опубликовал философский пост о судьбе и «ржавых гвоздях».
Позже Савельева впервые признала, что в их отношениях с мужем «непростой период», но подчеркнула:
«Мы не разводимся».
Она также попросила не верить слухам об абьюзе, назвав их «абсолютной чушью».
Саша Савельева и Кирилл Сафонов женаты с 2010 года, их сын Леон родился в 2019-м. В 2022 году семья переехала в Израиль, но в 2024-м Савельева вернулась в Москву из-за болезни матери.
Сейчас она живет в России с сыном, а Сафонов остается в Израиле. Официального заявления о разводе пара не делала.