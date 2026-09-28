Сафонов впервые прервал молчание о расставании с Савельевой

Актер Кирилл Сафонов. Фото: КП/Борис Кудрявов

Актер Кирилл Сафонов впервые публично высказался о слухах вокруг расставания с женой, певицей Сашей Савельевой. Его комментарий оказался резким и неожиданным.

В личном блоге Сафонов отреагировал на волну домыслов, которые уже несколько недель обсуждают в Сети и прессе. Фраза актера была короткой:

«Люди читают ж…».

Так он прокомментировал сообщения о проблемах в браке с Савельевой.

Слухи о разладе между супругами появились после того, как Савельева перевезла семилетнего сына Леона из Израиля в Москву и отдала его в первый класс столичной школы.

Сама певица тогда намекнула на перемены в жизни:

«Как все сложится, как мы оба привыкнем к совершенно новой жизни».

А Сафонов опубликовал философский пост о судьбе и «ржавых гвоздях».

Позже Савельева впервые признала, что в их отношениях с мужем «непростой период», но подчеркнула:

«Мы не разводимся».

Она также попросила не верить слухам об абьюзе, назвав их «абсолютной чушью».

Саша Савельева и Кирилл Сафонов женаты с 2010 года, их сын Леон родился в 2019-м. В 2022 году семья переехала в Израиль, но в 2024-м Савельева вернулась в Москву из-за болезни матери.

Сейчас она живет в России с сыном, а Сафонов остается в Израиле. Официального заявления о разводе пара не делала.

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