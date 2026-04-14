"С уважением со мной говори": Артем Качер устроил драку на шоу "Сокровища императора"

Участие в реалити‑шоу — это не только борьба за приз, но и проверка на прочность: отношений, выдержки и умения работать в команде. История Артема Качера в проекте «Сокровища императора» наглядно демонстрирует, как амбиции могут столкнуться с эмоциями, а давняя дружба — подвергнуться серьезным испытаниям.

Союз друзей на арене состязаний

В новом сезоне реалити‑шоу «Сокровища императора» Артем Качер выступает в составе команды зеленых вместе с Мишей Марвиным. Артистов связывает десятилетняя дружба, и оба надеются, что напряженная атмосфера соревнований не поставит под удар их теплые отношения.

Пока взаимодействие в дуэте нельзя назвать безупречным: командная работа дается участникам непросто. Уже в дебютном выпуске их ждет неудача: команда розовых в лице Ирины Пинчук и Кати Шкуро опережает зеленых, вручая им символическую "черную кошку" — знак проигрыша.

Реакция Артема была крайне эмоциональной — его всплеск чувств удивил не только коллег по съемочной площадке, но и ведущих программы.

Он резко высказался в адрес Ирины Пинчук и Кати Шкуро. При этом до открытого конфликта дело не дошло: певец пока избегает прямой конфронтации с участницами.

Вспышка гнева и инцидент на съемках

Несмотря на попытки контролировать себя, Артем все же дал волю темпераменту: во время съемок произошел серьезный конфликт. В Сеть уже попало видео, запечатлевшее драку с участием артиста. Качер агрессивно отреагировал на одного из участников.

"С уважением со мной говори!" — закричал Качер на новенького и полез на него с кулаками.

В кадре видно, как он толкнул соперника, облаченного в оранжевую футболку. А затем повалил его на землю.

Попытка остановить конфликт

Разнять участников потасовки пытается Беркели Овезов — член команды желтых, супруг Виктории Дайнеко. Однако его усилия поначалу не приносят результата: остановить разгоревшийся конфликт оказывается непросто.

По материалам Starhit

