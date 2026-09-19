С умершей в 46 лет дочерью Тамары Акуловой попрощались в Москве

Актриса и телеведущая Анна Шерлинг ушла из жизни 16 сентября. О трагедии первым сообщил ее отец, режиссер Юрий Шерлинг. Позднее он поделился деталями прощания. Мужчина рассказал, что его дочь похоронили в пятницу, 18 сентября.

«Анну похоронили вчера на Химкинском кладбище», — рассказал Шерлинг ТАСС.

Так завершился земной путь актрисы, которая до конца старалась сохранить достоинство и не превращать свою боль в публичную историю.

Ранее подруга Анны Шерлинг раскрыла, что причиной смерти актрисы стал рак груди. Она несколько лет противостояла тяжелой болезни. Но не смогла ее победить. У Анны осталось четверо детей.