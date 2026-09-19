С умершей в 46 лет дочерью Тамары Акуловой попрощались в Москве

Анна Шерлинг. Фото: кадр сериала «Любопытная Варвара», 2012 год

Анну Шерлинг похоронили 18 сентября на Химкинском кладбище.

Актриса и телеведущая Анна Шерлинг ушла из жизни 16 сентября. О трагедии первым сообщил ее отец, режиссер Юрий Шерлинг. Позднее он поделился деталями прощания. Мужчина рассказал, что его дочь похоронили в пятницу, 18 сентября.

«Анну похоронили вчера на Химкинском кладбище», — рассказал Шерлинг ТАСС.

Так завершился земной путь актрисы, которая до конца старалась сохранить достоинство и не превращать свою боль в публичную историю.

Ранее подруга Анны Шерлинг раскрыла, что причиной смерти актрисы стал рак груди. Она несколько лет противостояла тяжелой болезни. Но не смогла ее победить. У Анны осталось четверо детей.

Анна Шерлинг с сыном. Фото: соцсети

Анна Шерлинг, дочь актрисы Тамары Акуловой, известная по ролям в сериалах «След» и «Андреевский флаг», долгие годы противостояла тяжелому недугу, предпочитая не выносить свою боль на всеобщее обозрение. Актриса сознательно избегала разговоров о здоровье, оберегая личное пространство даже в эпоху, когда откровенность стала почти нормой.

Последним посланием Анны поклонникам стало фото, опубликованное в апреле 2023 года. На снимке она запечатлена с короткой стрижкой, в розовом платье, рядом с близкими друзьями — в этом кадре читается спокойная сила и умение ценить простые моменты.

Медики приложили максимум усилий, чтобы остановить развитие болезни, однако спустя время случился рецидив. Ситуация осложнилась тем, что метастазы распространились в область головы. Несмотря на стойкость и поддержку родных, организм не смог справиться с прогрессирующим заболеванием.

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