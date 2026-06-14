«С тобой бывает очень сложно»: дочь Даны Борисовой публично обратилась к ней

Дана Борисова отметила 50‑летие, и одним из самых теплых и искренних поздравлений стало послание от ее 18‑летней дочери Полины Аксеновой. Несмотря на то что в их отношениях далеко не всегда царила идиллия, в этот день девушка решила отбросить все лишнее и сказать маме именно то, что лежит на сердце.

Ее слова получились одновременно нежными, живыми и очень настоящими — в них уместились и признание в любви, и честное признание сложностей, и милые бытовые детали, из которых и складывается семейная близость. Полина поделилась, что ей бывает очень сложно с мамой. Но она любит свою родительницу, вопреки всему.

«Козочка, солнышко, поросеночек мой, с днем рождения. Люблю тебя безумно, да, с тобой бывает очень сложно, но я безумно рада, что ты наша с Мишей мама и во всех следующих жизнях я хотела бы родиться именно у тебя. Люблю, как ты по вечерам смотришь турецкие сериалы, а я смеюсь над именами героев. Люблю обсуждать с тобой свежие сплетни, люблю разговаривать по душам», — написала Полина в личном блоге.

В этих строках — целая палитра чувств: и легкая ирония, и безусловная привязанность, и та особая теплота, которая рождается только в долгих, непростых, но по-настоящему родных отношениях. За простыми фразами о турецких сериалах и сплетнях угадывается нечто большее: умение ценить моменты, когда можно просто быть рядом и говорить по душам.

Отношения Даны Борисовой с дочерью долгое время оставались предметом обсуждения в медиа. На фоне публичной жизни телеведущей, ее борьбы с зависимостями и откровенных признаний в эфире ток‑шоу контакт с Полиной то налаживался, то снова давал трещину. В подростковом возрасте девочка открыто высказывала недовольство тем, что мама регулярно выносит семейные темы на всеобщее обозрение, а некоторые эпизоды их общения попадали в объектив телекамер, что лишь усиливало напряжение. Были периоды, когда Полина жила отдельно, и путь к взаимопониманию требовал от обеих сторон усилий и готовности слышать друг друга.

Однако со временем в их диалоге стало больше искренности и меньше обид. Дана не раз подчеркивала, что старается выстраивать отношения с дочерью на равных, а Полина постепенно училась отделять публичный образ мамы от их личного, семейного мира.

Сегодня их связь выглядит более зрелой: за резкими словами все чаще проступает взаимная поддержка, а такие теплые послания, как поздравление с 50‑летием, становятся доказательством того, что, несмотря на все сложности, они по‑прежнему остаются родными людьми.

Дана признает свою вину перед дочкой и старается искупить ее.